Глава МИД Кубы прибыл в Москву для встречи с Лавровым

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Делегация Кубы во главе с министром иностранных дел республики Бруно Родригесом находится в Москве, через несколько часов с ним встретится глава МИД России Сергей Лавров, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сейчас в Москве находится кубинская делегация во главе со специальным представителем руководства республики министром иностранных дел Бруно Родригесом. Через пару часов состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его кубинскими коллегой», — заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.

