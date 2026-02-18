Глава МИД Кубы прибыл в Москву для встречи с Лавровым

«Сейчас в Москве находится кубинская делегация во главе со специальным представителем руководства республики министром иностранных дел Бруно Родригесом. Через пару часов состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его кубинскими коллегой», — заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
