Настрой на серьезную работу. В Женеве стартовал второй день переговоров по Украине

Стороны после консультаций со столицами настроены на серьезную работу, сообщил источник ТАСС.
Начало второго дня
- Встречи по Украине в Женеве возобновились, сообщил источник ТАСС.
- Переговоры проходят в гостинице InterContinental.
- По информации источника, стороны после консультаций со столицами настроены на серьезную работу во второй день переговоров.
- Формат переговоров остается неизменным, во второй день они продолжатся за закрытыми дверьми, сообщал ТАСС источник.
- Журналистов по-прежнему не пускают в отель InterContinental в Женеве, чтобы дать делегациям трех стран спокойно провести дискуссии, сообщил ТАСС источник в местной дипломатической полиции.
Итоги первого дня
- Переговоры проходили в закрытом режиме в отеле InterContinental, который традиционно является местом важных международных дискуссий.
- Обсуждения велись как в двухстороннем, так и в трехстороннем формате.
- По словам источника, диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.
- Суммарная продолжительность встреч представителей трех стран составила около шести часов.
- По сведениям источников ТАСС в российской переговорной группе, первый день обсуждений прошел очень напряженно.
- Сообщалось, что по его итогам делегации сделают доклады в свои столицы.
- Глава российской переговорной группы Владимир Мединский не стал делать заявлений по итогам первого дня.
Заявления Уиткоффа
- Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию.
- По его словам, США «выступили модератором трехсторонних переговоров с Украиной и Россией».
- При этом Уиткофф заявил об успехе действующей администрации США в том, «что она свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу».
- Обе стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу для достижения сделки, заявил он.
Раскол в украинской делегации
- Украинская делегация на переговорах в Женеве о мирном урегулировании разделилась на два крыла из-за разногласий о необходимости подписания соглашения под руководством США, сообщил британский журнал The Economist.
- Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов считает, что быстрое соглашение с Россией под эгидой Вашингтона будет более выгодным для Киева, так как «окно возможностей может скоро закрыться», утверждает журнал.
- Однако другие представители украинской делегации в Женеве, все еще находящиеся под влиянием идей экс-главы администрации Андрея Ермака, не склонны к такому сценарию, отмечает The Economist.
Предыдущие раунды
- Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел
23—24 январяв Абу-Даби.
- Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
4—5 февраляв Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины.
- По его итогам спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.
