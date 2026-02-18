Ричмонд
Настрой на серьезную работу. В Женеве стартовал второй день переговоров по Украине

В Женеве начался второй день переговоров по украинскому урегулированию.

Источник: РИА "Новости"

Стороны после консультаций со столицами настроены на серьезную работу, сообщил источник ТАСС.

ТАСС собрал основное о ходе контактов.

Начало второго дня

  • Встречи по Украине в Женеве возобновились, сообщил источник ТАСС.
  • Переговоры проходят в гостинице InterContinental.
  • По информации источника, стороны после консультаций со столицами настроены на серьезную работу во второй день переговоров.
  • Формат переговоров остается неизменным, во второй день они продолжатся за закрытыми дверьми, сообщал ТАСС источник.
  • Журналистов по-прежнему не пускают в отель InterContinental в Женеве, чтобы дать делегациям трех стран спокойно провести дискуссии, сообщил ТАСС источник в местной дипломатической полиции.

Итоги первого дня

  • Переговоры проходили в закрытом режиме в отеле InterContinental, который традиционно является местом важных международных дискуссий.
  • Обсуждения велись как в двухстороннем, так и в трехстороннем формате.
  • По словам источника, диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.
  • Суммарная продолжительность встреч представителей трех стран составила около шести часов.
  • По сведениям источников ТАСС в российской переговорной группе, первый день обсуждений прошел очень напряженно.
  • Сообщалось, что по его итогам делегации сделают доклады в свои столицы.
  • Глава российской переговорной группы Владимир Мединский не стал делать заявлений по итогам первого дня.

Заявления Уиткоффа

  • Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию.
  • По его словам, США «выступили модератором трехсторонних переговоров с Украиной и Россией».
  • При этом Уиткофф заявил об успехе действующей администрации США в том, «что она свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу».
  • Обе стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу для достижения сделки, заявил он.

Раскол в украинской делегации

  • Украинская делегация на переговорах в Женеве о мирном урегулировании разделилась на два крыла из-за разногласий о необходимости подписания соглашения под руководством США, сообщил британский журнал The Economist.
  • Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов считает, что быстрое соглашение с Россией под эгидой Вашингтона будет более выгодным для Киева, так как «окно возможностей может скоро закрыться», утверждает журнал.
  • Однако другие представители украинской делегации в Женеве, все еще находящиеся под влиянием идей экс-главы администрации Андрея Ермака, не склонны к такому сценарию, отмечает The Economist.

Предыдущие раунды

  • Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23—24 января в Абу-Даби.
  • Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
  • 4—5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины.
  • По его итогам спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.

