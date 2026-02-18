Sky News: Брюссель ждет от Киева сроки ремонта «Дружбы»

По данным телеканала, Брюссель ждет от Киева график ремонтных работ в ближайшее время.
При этом в ЕК заверили, что краткосрочная остановка поставок не угрожает Венгрии и Словакии — у стран достаточно запасов нефти.
Представитель комиссии также подтвердил, что Евросоюз поддерживает контакт с украинской стороной по срокам возобновления прокачки.
Ранее источники в нефтяной отрасли сообщали, что «Укртранснафта» технически готова возобновить транспортировку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии.
Также в Европейской комиссии заявляли, что следят за ситуацией на фоне приостановки прокачки нефти в Словакию по данному маршруту.