Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sky News: Брюссель ждет от Киева сроки ремонта «Дружбы»

Еврокомиссия обратилась к Украине с требованием предоставить план восстановления нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает Sky News.

Источник: Reuters

По данным телеканала, Брюссель ждет от Киева график ремонтных работ в ближайшее время.

При этом в ЕК заверили, что краткосрочная остановка поставок не угрожает Венгрии и Словакии — у стран достаточно запасов нефти.

Представитель комиссии также подтвердил, что Евросоюз поддерживает контакт с украинской стороной по срокам возобновления прокачки.

Ранее источники в нефтяной отрасли сообщали, что «Укртранснафта» технически готова возобновить транспортировку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии.

Также в Европейской комиссии заявляли, что следят за ситуацией на фоне приостановки прокачки нефти в Словакию по данному маршруту.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше