Украина объявила о введении санкций в отношении Лукашенко

Украина объявила о введении санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.
Зеленский заявил, что 18 февраля 2026 года Украина применила пакет санкций в отношении Александра Лукашенко. Он добавил, что данная мера была вызвана сотрудничеством Беларуси и России. В частности, из-за размещения на белорусской территории российского комплекса «Орешник» (подробнее мы писали здесь). По словам Зеленского, украинская сторона и дальше будет «работать с партнерами» над данной темой.
Пакет санкций в отношении президента Беларуси, опубликованный на сайте Владимира Зеленского, включает запрет на въезд на территорию Украины, блокировку активов на украинской территории, а также их вывод из страны, прекращение торговых операций. Санкции также подразумевают аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации государственного имущества, покупку земельных участков и осуществление оборонных закупок и так далее. Санкции вводятся на десять лет.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Украина не должна зацикливаться на вопросе территорий.
Тем временем Лукашенко согласен объединить страны под санкциями, как предложила Россия: «Испугаются все».
Также глава государства высказался об отключении освещения на улицах: «Поздно вечером Минск погрузили во тьму. Я же от вас этого не требовал».