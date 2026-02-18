Украина объявила о введении санкций в отношении Лукашенко

Пакет санкций в отношении президента Беларуси, опубликованный на сайте Владимира Зеленского, включает запрет на въезд на территорию Украины, блокировку активов на украинской территории, а также их вывод из страны, прекращение торговых операций. Санкции также подразумевают аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации государственного имущества, покупку земельных участков и осуществление оборонных закупок и так далее. Санкции вводятся на десять лет.