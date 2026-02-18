Мединский назвал переговоры по Украине в Женеве тяжелыми, но деловыми

«Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», — сказал Мединский.
