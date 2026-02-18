Ричмонд
Мединский назвал переговоры по Украине в Женеве тяжелыми, но деловыми

ЖЕНЕВА, 18 февраля. /ТАСС/. Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве были тяжелыми, но деловыми, во второй день продолжались около двух часов. Об этом заявил журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

«Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», — сказал Мединский.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
