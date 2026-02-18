Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 18 февраля: главное

Российская делегация на переговорах по Украине в Женеве делает промежуточные доклады о ходе консультаций напрямую президенту Владимиру Путину.
Кремль не стал комментировать, обсуждалась ли на переговорах в Женеве тема возможной встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Если по итогам переговоров в Женеве будет информация, глава делегации РФ Владимир Мединский поделится ей со СМИ.
Кремль призвал не предвосхищать итоги переговоров Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе, в том числе по вопросу контроля за запасами обогащенного урана.
У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран, об этом речь шла. Ну, а все остальное — это предмет для обсуждения между иранцами и американцами. Сейчас ведутся переговоры, поэтому тоже как-то предвосхищать результаты вряд ли было бы правильным.
Россия и Китай не проводили ядерных испытаний.
Мы слышали много ссылок на некие испытания. Упоминалась в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили.
Вопросы насчет санкций Украины против президента Белоруссии Александра Лукашенко стоит адресовать представителям киевского режима.
Ситуация вокруг Telegram и других платформ находится в ведении Роскомнадзора, Кремль не занимается блокировкой Telegram.
Россия, как и многие другие страны, последовательно выступает против американской блокады Кубы.
Россия развивает свои отношения с Кубой, дорожит ими и намерена оказывать острову поддержку в тяжелые времена.
Россия не считает, что поддержка блокируемой США Кубы как-то повлияет на контакты с Вашингтоном по Украине.
Не думаем, что это какие-то взаимосвязанные области.
18 февраля Владимир Путин примет в Кремле главу кубинского МИД Бруно Родригеса Паррилью.
У него уже были встречи с членами российского руководства, и вот сегодня он будет у президента. Понятно, что встречи имеют особое значение с учетом того сложного периода, который сейчас переживает дружественная и братская нам Куба.
Также в среду Владимир Путин примет гендиректора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву.