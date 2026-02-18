Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 18 февраля: главное

В среду представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем ключевые заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Российская делегация на переговорах по Украине в Женеве делает промежуточные доклады о ходе консультаций напрямую президенту Владимиру Путину.

Кремль не стал комментировать, обсуждалась ли на переговорах в Женеве тема возможной встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Если по итогам переговоров в Женеве будет информация, глава делегации РФ Владимир Мединский поделится ей со СМИ.

Кремль призвал не предвосхищать итоги переговоров Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе, в том числе по вопросу контроля за запасами обогащенного урана.

У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран, об этом речь шла. Ну, а все остальное — это предмет для обсуждения между иранцами и американцами. Сейчас ведутся переговоры, поэтому тоже как-то предвосхищать результаты вряд ли было бы правильным.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия и Китай не проводили ядерных испытаний.

Мы слышали много ссылок на некие испытания. Упоминалась в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Вопросы насчет санкций Украины против президента Белоруссии Александра Лукашенко стоит адресовать представителям киевского режима.

Ситуация вокруг Telegram и других платформ находится в ведении Роскомнадзора, Кремль не занимается блокировкой Telegram.

Россия, как и многие другие страны, последовательно выступает против американской блокады Кубы.

Россия развивает свои отношения с Кубой, дорожит ими и намерена оказывать острову поддержку в тяжелые времена.

Россия не считает, что поддержка блокируемой США Кубы как-то повлияет на контакты с Вашингтоном по Украине.

Не думаем, что это какие-то взаимосвязанные области.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

18 февраля Владимир Путин примет в Кремле главу кубинского МИД Бруно Родригеса Паррилью.

У него уже были встречи с членами российского руководства, и вот сегодня он будет у президента. Понятно, что встречи имеют особое значение с учетом того сложного периода, который сейчас переживает дружественная и братская нам Куба.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Также в среду Владимир Путин примет гендиректора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву.

