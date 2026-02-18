Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 18 февраля: главное

У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран, об этом речь шла. Ну, а все остальное — это предмет для обсуждения между иранцами и американцами. Сейчас ведутся переговоры, поэтому тоже как-то предвосхищать результаты вряд ли было бы правильным.