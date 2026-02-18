Глава МИД Цахкна: Эстония не против разместить ядерное оружие на своей территории

Эстония допускает размещение на своей территории ядерного оружия, если такое решение примет НАТО в рамках оборонных планов. Глава МИД Маргус Цахкна прямо заявил, что у Таллина нет доктринальных запретов на этот шаг. Ранее в Минобороны страны сообщали о готовности принимать самолеты союзников с ядерными боеголовками, а в Польше уже заговорили о собственном арсенале. Подробнее о ядерной риторике Европы и реакции России — в материале «Газеты.Ru».