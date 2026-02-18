В Петербурге намерены запретить мигрантам работать в сфере торговли

На этом фоне господин Плугин заявил, что главк готовит инициативу, чтобы ввести полный запрет на работу мигрантов на объектах розничной и оптовой торговли. «Это не будет ударом по экономике. По нашим данным, в 2025 году на различных должностях в магазинах работают пять тысяч сотрудников в рамках полученных патентов. Но мы же понимаем, что их, скорее всего, больше, а значит, они используются незаконно. Планируем и просим вашей поддержки выйти с такой инициативой», — заключил Роман Плугин.