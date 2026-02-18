Ричмонд
В Женеве завершились переговоры по Украине

ЖЕНЕВА, 18 фев — РИА Новости. Трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной завершились, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Встреча делегаций РФ, США и Украины в Женеве завершилась приблизительно в 12.45 по московскому времени.

Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17—18 февраля.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
