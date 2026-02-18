Лукашенко заслушал доклад Вольфовича о ходе масштабной проверки ВС Беларуси

Вольфович доложил о том, что завершен второй этап проверки. Во время него была проверена боеготовность большинства воинских частей практически во всех объединениях ВС, включая силы специального назначения. Второй этап масштабной проверки также включал контрольные занятия по огневой и физической подготовке. На них глава государства требовал сделать основной акцент.