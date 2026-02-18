Лукашенко заслушал доклад Вольфовича о ходе масштабной проверки ВС Беларуси

Госсекретарь СБ доложил президенту о ходе масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил, которая проводится в стране по распоряжению Лукашенко.
Вольфович доложил о том, что завершен второй этап проверки. Во время него была проверена боеготовность большинства воинских частей практически во всех объединениях ВС, включая силы специального назначения. Второй этап масштабной проверки также включал контрольные занятия по огневой и физической подготовке. На них глава государства требовал сделать основной акцент.
В проверке боеготовности белорусских ВС принимали участие также подразделения внутренних войск МВД. Они были задействованы в качестве условного противника. В докладе госсекретаря была представлена предварительная оценка действиям военнослужащих Вооруженных Сил и Внутренних войск, сообщил «Пул Первого».
Лукашенко по итогам доклада поставил задачу подвергнуть тщательному анализу те недостатки, которые были выявлены в ходе проверки. Это необходимо сделать, чтобы определить слабые места и усовершенствовать подготовку военнослужащих, включая офицеров.
Проверка, как сообщает «Пул Первого», будет продолжена. Будет проверено еще несколько воинских частей, чтобы оценить уровень подготовки во всех видах и родах Вооруженных Сил.
Лукашенко подчеркнул, что важна реальная картина способности и готовности Вооруженных Сил действовать в обстоятельствах вооруженного конфликта. Поэтому акцент делается на внезапность и максимальную объективность оценки проверяемых воинских частей.
Масштабная проверка Вооруженных сил страны началась 16 января. Она проходит под личным контролем президента. 13 февраля глава государства посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе.