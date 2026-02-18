Ричмонд
Техника ВСУ, закупленная Японией, будет законной целью, заявила Захарова

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Техника для ВСУ, закупленная на японские деньги, станет законной целью для ВС России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Техника, которая на японские деньги будет поставлена ВСУ, станет очередной мишенью, целью для подразделений ВС России», — отметила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.

