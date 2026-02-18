Техника ВСУ, закупленная Японией, будет законной целью, заявила Захарова

«Техника, которая на японские деньги будет поставлена ВСУ, станет очередной мишенью, целью для подразделений ВС России», — отметила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
