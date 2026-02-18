Ричмонд
Шеремет жестко ответил на слова правнучки Хрущева о Крыме

Слова Нины Хрущевой, правнучки советского лидера Никиты Хрущева, являются предательством. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Источник: Российская газета

Ранее Нина Хрущева заявила, что решение о передаче Крыма УССР в 1954 году было «менеджерским ходом» ее прадеда. Она считает, что таким способом он хотел еще больше «привязать Украину к России».

Шеремет заявил, что Нина Хрущева далека от России, ее народа и истории и не имеет права делать подобные заявления.

По его словам, Хрущева игнорирует мнение миллионов жителей Крыма и демонстрирует наплевательское отношение к их выбору, который они сделали на референдуме в 2014 году.

«Эти заявления сделаны в духе предателей России», — сказал депутат.

Он добавил, что Россия и Украина некогда были частью одного великого государства, но потом Киев предал свою историю и пошел по пути нацизма.