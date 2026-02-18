Зеленский ввел санкции против воронежской гимнастки Мельниковой

Против десяти российских спортсменов глава киевского режима Владимир Зеленский ввел ограничительные меры. В списке оказалась Олимпийская чемпионка-2021 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова из Воронежа.
Напомним, что наша атлетка с осени 2025 года вернулась на международную арену, но выступает в ранге нейтрального спортсмена — без флага и гимна. Именно в этом статусе в октябре прошлого года Геля стала 2-кратной абсолютной чемпионкой мира, победив в Джакарте.
Отметим, что помимо Мельниковой, в подписанном Зеленским указе фигурирует президент FIDE Аркадий Дворкович и еще восемь спортсменов.