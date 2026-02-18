«Лишние деньги народа мы не тратим». Госсекретарь Совбеза Вольфович прокомментировал финансирование внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси

Один из вопросов журналистов был связан с финансированием тех мероприятий, которые проходят в рамках масштабной проверки готовности Вооруженных Сил (подробнее мы писали здесь). На проведение марш-бросков, обслуживание и продвижение техники, а также на материальное обеспечение личного состава и ряд других целей требуются деньги. В связи с этим журналисты спросили, насколько данные траты предусмотрены в бюджете в связи со внезапным характером проверки.