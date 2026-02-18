«Лишние деньги народа мы не тратим». Госсекретарь Совбеза Вольфович прокомментировал финансирование внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что лишних денег белорусов не тратят на внезапную проверку боеготовности Вооруженных Сил. Подробности сообщает БелТА.
Один из вопросов журналистов был связан с финансированием тех мероприятий, которые проходят в рамках масштабной проверки готовности Вооруженных Сил (подробнее мы писали здесь). На проведение марш-бросков, обслуживание и продвижение техники, а также на материальное обеспечение личного состава и ряд других целей требуются деньги. В связи с этим журналисты спросили, насколько данные траты предусмотрены в бюджете в связи со внезапным характером проверки.
Госсекретарь Совбеза уточнил, что все мероприятия укладываются в программы подготовки, которые были спланированы на это полугодие.
— Ничего дополнительного. Лишние деньги народа мы не тратим. Мы умеем считать копейку, — заявил Александр Вольфович.
По его словам, практически никаких дополнительных затрат в ходе внезапной проверки не было. Госсекретарь уточнил, что все затраты были заложены в бюджет Вооруженных Сил на этот учебный год.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на вбросы о внезапной проверке Вооруженных Сил Беларуси: «Что я неправильно сделал?».
Тем временем Лукашенко сказал, что в Беларуси будет проходить вплоть до весны: «В серьезных условиях».
Кроме того, Лукашенко раскрыл, от каких технологий в мире сходят с ума: «Фабрики штампуют».