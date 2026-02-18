Ричмонд
«Лишние деньги народа мы не тратим». Госсекретарь Совбеза Вольфович прокомментировал финансирование внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси

Совбез заявил, что не тратит лишних денег на проверку боеготовности армии.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что лишних денег белорусов не тратят на внезапную проверку боеготовности Вооруженных Сил. Подробности сообщает БелТА.

Один из вопросов журналистов был связан с финансированием тех мероприятий, которые проходят в рамках масштабной проверки готовности Вооруженных Сил (подробнее мы писали здесь). На проведение марш-бросков, обслуживание и продвижение техники, а также на материальное обеспечение личного состава и ряд других целей требуются деньги. В связи с этим журналисты спросили, насколько данные траты предусмотрены в бюджете в связи со внезапным характером проверки.

Госсекретарь Совбеза уточнил, что все мероприятия укладываются в программы подготовки, которые были спланированы на это полугодие.

— Ничего дополнительного. Лишние деньги народа мы не тратим. Мы умеем считать копейку, — заявил Александр Вольфович.

По его словам, практически никаких дополнительных затрат в ходе внезапной проверки не было. Госсекретарь уточнил, что все затраты были заложены в бюджет Вооруженных Сил на этот учебный год.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на вбросы о внезапной проверке Вооруженных Сил Беларуси: «Что я неправильно сделал?».

Тем временем Лукашенко сказал, что в Беларуси будет проходить вплоть до весны: «В серьезных условиях».

Кроме того, Лукашенко раскрыл, от каких технологий в мире сходят с ума: «Фабрики штампуют».

