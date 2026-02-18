«Тяжелые, но деловые». Итоги трехсторонних переговоров по Украине в Женеве

ТАСС собрал основное о состоявшихся дискуссиях.
Заявления Мединского
- Переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми, заявил журналистам Владимир Мединский.
- По его словам, следующая встреча по украинскому урегулированию пройдет в ближайшее время.
Заявления Кремля
- Российская делегация делала промежуточные доклады о ходе консультаций напрямую президенту РФ Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- Он не стал комментировать вопрос журналистов о том, обсуждалась ли на переговорах в Женеве возможность встречи Путина и Владимира Зеленского.
О переговорах
- Переговоры России, Украины и США проходили
17—18 февраляв закрытом режиме в отеле InterContinental, который традиционно является местом важных международных дискуссий.
- Обсуждения велись как в двухстороннем, так и в трехстороннем формате, сообщал источник ТАСС.
- По его словам, диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.
- Суммарная продолжительность встреч представителей трех стран 17 февраля составила около шести часов.
- По сведениям источников ТАСС в российской переговорной группе, первый день обсуждений прошел очень напряженно.
- Сообщалось, что по его итогам делегации сделали доклады в свои столицы.
- Глава российской переговорной группы Владимир Мединский не стал делать заявлений по итогам первого дня.
- Во второй день переговоры продолжались около двух часов.
- Кортеж российской делегации покинул площадку переговоров.
Предыдущие раунды
- Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел
23—24 январяв Абу-Даби.
- Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
4—5 февраляв Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины.
- По его итогам спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.
