«Тяжелые, но деловые». Итоги трехсторонних переговоров по Украине в Женеве

Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве завершились. Они были тяжелыми, но деловыми, заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о состоявшихся дискуссиях.

Заявления Мединского

Заявления Кремля

  • Российская делегация делала промежуточные доклады о ходе консультаций напрямую президенту РФ Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
  • Он не стал комментировать вопрос журналистов о том, обсуждалась ли на переговорах в Женеве возможность встречи Путина и Владимира Зеленского.

О переговорах

  • Переговоры России, Украины и США проходили 17—18 февраля в закрытом режиме в отеле InterContinental, который традиционно является местом важных международных дискуссий.
  • Обсуждения велись как в двухстороннем, так и в трехстороннем формате, сообщал источник ТАСС.
  • По его словам, диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров.
  • Суммарная продолжительность встреч представителей трех стран 17 февраля составила около шести часов.
  • По сведениям источников ТАСС в российской переговорной группе, первый день обсуждений прошел очень напряженно.
  • Сообщалось, что по его итогам делегации сделали доклады в свои столицы.
  • Глава российской переговорной группы Владимир Мединский не стал делать заявлений по итогам первого дня.
  • Во второй день переговоры продолжались около двух часов.
  • Кортеж российской делегации покинул площадку переговоров.

Предыдущие раунды

  • Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23—24 января в Абу-Даби.
  • Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
  • 4—5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины.
  • По его итогам спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными.

