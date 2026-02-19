Глава Екатеринбурга Орлов рассказал, куда пойдет метро

Мэр отметил, что, говоря о метро, важно учитывать пассажиропоток. Если в период пандемии, когда Орлов стал мэром первый раз, метро пользовались менее 100 тыс. человек в сутки, то сейчас число пассажиров выросло до 160 тыс. человек в день.