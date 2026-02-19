Глава Екатеринбурга Орлов рассказал, куда пойдет метро

Приоритетом для строительства новой ветки метро в Екатеринбурге является Академический район. Об этом заявил мэр Алексей Орлов.
Мэр отметил, что, говоря о метро, важно учитывать пассажиропоток. Если в период пандемии, когда Орлов стал мэром первый раз, метро пользовались менее 100 тыс. человек в сутки, то сейчас число пассажиров выросло до 160 тыс. человек в день.
«Мы приближаемся к 50 млн пассажиров в год. Тогда и можно вести серьезные разговоры о строительстве», — сказал Орлов в телеинтервью.
Он добавил, что строительство метро в сторону Академического района — объективная необходимость, связанная с развитием района. В областной и городской бюджеты уже заложены средства на проектирование.
Напомним, в начале февраля Алексей Орлов был переизбран депутатами городской думы на следующий пятилетний срок. В его программе развития города упор был сделан на развитие общественного транспорта.