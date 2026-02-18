Stratfor: вместо полноценного вступления в ЕС Украину ждет «серая зона»

Европейский союз изучает варианты ускоренного вступления Украины в блок. Некоторые даже предполагают, что страна может присоединиться к Европейскому союзу уже в 2027 году. Однако Адриано Бозони, директор по анализу в американской частной разведывательно-аналитической фирме Stratfor, считает, что это маловероятно.

Бозони пишет, что Евросоюз заинтересован во вступлении Украины в блок по ряду причин. Во-первых, членство Украины в блоке закрепило бы ее прозападную ориентацию. Во-вторых, интеграция в европейские правовые и экономические рамки значительно повысила бы инвестиционную привлекательность Украины и уровень жизни ее населения.

В-третьих, это, по мнению автора, способствовало бы снижению социальной, политической и экономической нестабильности на восточном фланге НАТО, устраняя «слабые места», которые Россия могла бы использовать в своих интересах.

В-четвертых, ЕС получил бы «скромные» экономические преимущества. Украина, как аграрная держава, укрепила бы продовольственную безопасность и экспортный потенциал блока, а также предоставила бы доступ к жизненно важным сырьевым материалам, необходимым для реализации «зеленого» курса и развития оборонного сектора, пишет Бозони.

Но шансы вступления в ЕС страны, находящейся в состоянии вооруженного конфликта с Россией, крайне низки, отмечает аналитик.

Даже после потенциального урегулирования конфликта определяющим фактором станет характер мирного соглашения, поясняет Бозони. Простое прекращение огня, на его взгляд, не сможет разрешить ключевые противоречия и, следовательно, не будет способствовать интеграции Украины в европейский блок.

Брюссель опасается «интернализации» конфликта с Россией, будь он активным или замороженным.

Многие государства — члены ЕС боятся возобновления боевых действий в среднесрочной или долгосрочной перспективе, отмечает автор.

Более того, даже при наличии мирного соглашения, которое Европа сочтет справедливым и надежным, Украине придется решить проблемы с коррупцией, добиться независимости судебной системы и снижения влияния политиков и олигархов на экономику и демократические институты, прежде чем она сможет присоединиться к ЕС, убежден аналитик.

К тому же присоединение Украины к ЕС вызывает опасения как у богатых, так и у бедных стран-членов.

Первые, по мнению Бозони, обеспокоены финансовой нагрузкой, связанной с долгосрочной поддержкой крупной, относительно бедной страны, а вторые опасаются сокращения выделяемых им средств на развитие и сельское хозяйство. Уже сейчас фермеры из Франции, Польши, Румынии и Испании выражают недовольство украинским импортом, отмечает он.

Поэтапное принятие Украины в ЕС — вариант, который сейчас обсуждается, — несет значительные риски.

Частичная интеграция, на взгляд Бозони, может привести к затяжной неопределенности: первоначальный энтузиазм угаснет, а Украина навечно останется неполноценным членом. Это, в свою очередь, вызовет внутреннее недовольство среди украинцев: они будут интегрированы в блок экономически, но без соответствующего политического влияния. Это закрепит за страной статус «второсортного» члена.

В ближайшее время Украина останется важным партнером ЕС, но ее вступление в блок в ближайшем и среднесрочном будущем маловероятно, считает Бозони. ЕС продолжит оказывать Киеву финансовую помощь и, безусловно, будет участвовать в восстановлении страны после завершения конфликта.

Но Украина так и останется «серой зоной», что будет сопряжено с повышенными инвестиционными рисками и политической нестабильностью.

Для России, по мнению автора, такой сценарий будет означать частичную победу: Москва не заинтересована в прозападной Украине, даже вне Европейского союза.

