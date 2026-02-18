Премьер Словакии пригрозил прекратить поставки электроэнергии Украине

«Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», — сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.