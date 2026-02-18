Ричмонд
Премьер Словакии пригрозил прекратить поставки электроэнергии Украине

БРАТИСЛАВА, 18 фев — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Владимиру Зеленскому прекратить поставки электроэнергии в условиях прекращения поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».

Источник: AP 2024

«Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», — сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR в среду.

Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
