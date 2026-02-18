Axios узнал о тайных переговорах Рубио с внуком Кастро

С возвращением Трампа в Белый дом в 2025-м давление США на власти Кубы усилилось, и американский президент заговорил о скором падении режима. В январе 2026-го Вашингтон объявил Кубу угрозой и пригрозил дополнительными пошлинами странам, поставляющим ей нефть. Поставки топлива из Венесуэлы прекратились за месяц до этого. Сама Куба добывает около 30 тыс. баррелей нефти в сутки при потребности 110 тыс. В итоге в стране участились отключения электричества, возник дефицит топлива и продовольствия, пишет FT.