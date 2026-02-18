Что известно о докладе Совета безопасности Лукашенко 18 февраля 2026

Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что известно о докладе Совета безопасности президенту Беларуси Александру Лукашенко 18 февраля 2026 года.
Глава государства заслушал доклад государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича о ходе проводимой по распоряжению президента масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил.
Александру Лукашенко было доложено про завершение второго этапа, в рамках которого проводилась проверка боеготовности большинства воинских частей практически во всех объединениях Вооруженных Сил, включая силы специальных операций. Также были проведены контрольные занятия на полигонах по огневой и физической подготовке. На это по требованию главы Беларуси был сделан основной акцент.
В ходе проверки боеготовности в роли условного противника задействовались подразделения внутренних войск Министерства внутренних дел. Президенту доложили предварительную оценку действий военнослужащих Вооруженных Сил и внутренних войск. В частности, было доложено о том, насколько профессионально они смогли справиться с поставленными задачами.
Президент Беларуси поставил задачу тщательно проанализировать недостатки, которые были выявлены в ходе проверки, чтобы определить слабые места, улучшить подготовку личного состава, включая офицерское звено.
Проверка будет продолжена и далее.
«Ожидается, что будет проверен еще ряд воинских частей, для оценки уровня подготовки во всех видах и родах Вооруженных Сил», — отметили в телеграм-канале.
Глава государства заметил, что по итогам проверки важно получить реальную картину способности, а также готовности Вооруженных Сил действовать, согласно с их предназначением. По этой причине и делается акцент на внезапность, максимальную объективность оценки проверяемых воинских частей.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с предупреждением для этих военных в Беларуси: «Шкуру будем по-мужски драть».
Тем временем Лукашенко высказался о стрельбе белорусских военных: «Радости немного, будем считать, что так себе».