Что известно о докладе Совета безопасности Лукашенко 18 февраля 2026

Александру Лукашенко было доложено про завершение второго этапа, в рамках которого проводилась проверка боеготовности большинства воинских частей практически во всех объединениях Вооруженных Сил, включая силы специальных операций. Также были проведены контрольные занятия на полигонах по огневой и физической подготовке. На это по требованию главы Беларуси был сделан основной акцент.