«Задолго до прекращения ДСНВ»: эксперты заявили о начале гонки вооружений

52% россиян уверены, что риск новой гонки вооружений заметно возрастает, ещё 31% считают такой сценарий вероятным, показали результаты опроса Новостей Mail. Таким образом, более 80% респондентов допускают усиление конкуренции в сфере стратегических вооружений.
По словам политологов, ознакомленных с итогами исследования, оценки опрошенных во многом отражают уже происходящие процессы: гонка вооружений началась задолго до 5 февраля 2026 года.
«Все последние годы СНВ-3 находился в предсмертном состоянии. Да и до него никто от конкуренции в сфере стратегических вооружений не отказывался. Другое дело, что были все-таки определенные сдерживающие механизмы и системы контроля. Теперь, к большому сожалению, эти ограничения сняты», — комментирует политолог Малек Дудаков.
Если принимать в расчет, что договор утратил силу, то Россия в новой гонке вооружений автоматически займет первое место, причем с огромным отрывом.
Доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов подчеркивает, что именно гонка вооружений стала одной из причин отказа США продолжать участие в ДСНВ.
«Вашингтон отдает себе отчет в том, что Россия по вооружениям опережает США. По этой причине им лишний раз сдерживать себя не хочется. Мы говорим не только о ядерном потенциале, а в целом об оружии массового поражения, которое нужно для глобальной войны, предпосылки к которой мы можем уже сейчас наблюдать. Это активная милитаризация Европы, высокая конфликтность между США и Китаем», — поясняет Пятибратов.
«На мой взгляд, отказ от ДСНВ — непродуктивное решение американской стороны. Оно невыгодно не только для всего мира, но и для самих Соединенных Штатов. Потому что в гонке вооружений американцы занимают место отстающих. У них колоссальные проблемы с ядерным потенциалом», — считает Малек Дудаков.
Эксперт пояснил, что последний ядерный боезаряд в арсенале Соединенных Штатов появился в начале 90-х годов, то есть более 30 лет назад. Также он указал, что в арсенале США присутствуют устаревшие носители ядерного оружия — до сих пор используются ракеты Minuteman III, которым уже более 50 лет. По мнению политолога, в новой ядерной гонке вооружений Соединенные Штаты оказываются на третьем месте по ряду показателей. Они отстают не только от России, но даже от Китая.
Россия в целом зеркально отвечает на отказ в продлении ДСНВ — если США не хотят этого, то и мы не видим причин себя ограничивать, что вполне оправдано в текущих геополитических условиях.
По его словам, в нынешней ситуации Россия заинтересована в продолжении развития собственного потенциала. Сближение позиций с США, по мнению эксперта, маловероятно в ближайшее время.
США в этой ситуации «пытаются блефовать — показать, что у них карты лучше, чем у их контрагентов, хотя на самом деле это не так», — рассказывает политолог Дудаков. По словам эксперта, США надеются, что РФ окажет давление на Китай по заключению трехсторонней сделки, но это маловероятно, да и Китай не готов сейчас ограничивать свой потенциал. Американцев интересует многосторонняя сделка, но Китаю это не очень интересно, говорит Дудаков.
Расширение числа участников нового договора по ограничению арсеналов маловероятно, полагает Пятибратов.
Даже на уровне двух акторов весьма затруднительно договориться. Включение в такой договор еще большего числа стран, на мой взгляд, выглядит не очень реалистично. Тем более в условиях, когда с Российской Федерацией некоторые государства, в том числе ядерные державы, не ведут сейчас дипломатических отношений.
Со своей стороны, Россия может желать, чтобы к этой сделке присоединились Британия и Франция. Но и британцы, и французы тоже, скорее всего, будут против. Идея многостороннего договора «нереалистична в ближайшей перспективе», резюмирует Пятибратов.