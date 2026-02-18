«Задолго до прекращения ДСНВ»: эксперты заявили о начале гонки вооружений

Эксперт пояснил, что последний ядерный боезаряд в арсенале Соединенных Штатов появился в начале 90-х годов, то есть более 30 лет назад. Также он указал, что в арсенале США присутствуют устаревшие носители ядерного оружия — до сих пор используются ракеты Minuteman III, которым уже более 50 лет. По мнению политолога, в новой ядерной гонке вооружений Соединенные Штаты оказываются на третьем месте по ряду показателей. Они отстают не только от России, но даже от Китая.