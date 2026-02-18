Ричмонд
«Задолго до прекращения ДСНВ»: эксперты заявили о начале гонки вооружений

Прекращение действия ДСНВ и рост военного соперничества между Россией и США вызывают опасения у россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования Новостей Mail. Эксперты прокомментировали результаты опроса и оценили перспективы новых договоренностей в сфере контроля над ядерными вооружениями.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

52% россиян уверены, что риск новой гонки вооружений заметно возрастает, ещё 31% считают такой сценарий вероятным, показали результаты опроса Новостей Mail. Таким образом, более 80% респондентов допускают усиление конкуренции в сфере стратегических вооружений.

По словам политологов, ознакомленных с итогами исследования, оценки опрошенных во многом отражают уже происходящие процессы: гонка вооружений началась задолго до 5 февраля 2026 года.

«Все последние годы СНВ-3 находился в предсмертном состоянии. Да и до него никто от конкуренции в сфере стратегических вооружений не отказывался. Другое дело, что были все-таки определенные сдерживающие механизмы и системы контроля. Теперь, к большому сожалению, эти ограничения сняты», — комментирует политолог Малек Дудаков.

Если принимать в расчет, что договор утратил силу, то Россия в новой гонке вооружений автоматически займет первое место, причем с огромным отрывом.

Малек Дудаков
политолог

Доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов подчеркивает, что именно гонка вооружений стала одной из причин отказа США продолжать участие в ДСНВ.

«Вашингтон отдает себе отчет в том, что Россия по вооружениям опережает США. По этой причине им лишний раз сдерживать себя не хочется. Мы говорим не только о ядерном потенциале, а в целом об оружии массового поражения, которое нужно для глобальной войны, предпосылки к которой мы можем уже сейчас наблюдать. Это активная милитаризация Европы, высокая конфликтность между США и Китаем», — поясняет Пятибратов.

При этом мнения респондентов о дальнейших шагах России разделились: 50% участников опроса поддержали курс на наращивание собственного ядерного потенциала РФ после прекращения действия ДСНВ. За достижение новых договоренностей с США выступили 31% респондентов, еще около 15% считают нужным временно придерживаться прежних ограничений даже без формального соглашения.

«На мой взгляд, отказ от ДСНВ — непродуктивное решение американской стороны. Оно невыгодно не только для всего мира, но и для самих Соединенных Штатов. Потому что в гонке вооружений американцы занимают место отстающих. У них колоссальные проблемы с ядерным потенциалом», — считает Малек Дудаков.

Эксперт пояснил, что последний ядерный боезаряд в арсенале Соединенных Штатов появился в начале 90-х годов, то есть более 30 лет назад. Также он указал, что в арсенале США присутствуют устаревшие носители ядерного оружия — до сих пор используются ракеты Minuteman III, которым уже более 50 лет. По мнению политолога, в новой ядерной гонке вооружений Соединенные Штаты оказываются на третьем месте по ряду показателей. Они отстают не только от России, но даже от Китая.

Россия в целом зеркально отвечает на отказ в продлении ДСНВ — если США не хотят этого, то и мы не видим причин себя ограничивать, что вполне оправдано в текущих геополитических условиях.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета

По его словам, в нынешней ситуации Россия заинтересована в продолжении развития собственного потенциала. Сближение позиций с США, по мнению эксперта, маловероятно в ближайшее время.

США в этой ситуации «пытаются блефовать — показать, что у них карты лучше, чем у их контрагентов, хотя на самом деле это не так», — рассказывает политолог Дудаков. По словам эксперта, США надеются, что РФ окажет давление на Китай по заключению трехсторонней сделки, но это маловероятно, да и Китай не готов сейчас ограничивать свой потенциал. Американцев интересует многосторонняя сделка, но Китаю это не очень интересно, говорит Дудаков.

Большинство участников опроса Новостей Mail поддерживают включение других ядерных держав в новые договоренности об ограничении арсеналов. 54% считают, что будущие соглашения должны включать иные страны, еще 37% допускают их подключение после заключения двусторонних договоренностей между Россией и США. Лишь около 7% выступили за сохранение нынешнего формата.

Расширение числа участников нового договора по ограничению арсеналов маловероятно, полагает Пятибратов.

Даже на уровне двух акторов весьма затруднительно договориться. Включение в такой договор еще большего числа стран, на мой взгляд, выглядит не очень реалистично. Тем более в условиях, когда с Российской Федерацией некоторые государства, в том числе ядерные державы, не ведут сейчас дипломатических отношений.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Со своей стороны, Россия может желать, чтобы к этой сделке присоединились Британия и Франция. Но и британцы, и французы тоже, скорее всего, будут против. Идея многостороннего договора «нереалистична в ближайшей перспективе», резюмирует Пятибратов.

