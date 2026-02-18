Reuters: челночная дипломатия команды «экстренной помощи» Трампа сразу по двум конфликтам рискует провалиться

Согласно статье, челночная дипломатия спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера не только подняла вопросы о том, что они перегружены работой и вряд ли превосходят других кандидатов, но и об их шансах урегулировать любой из двух кризисов.
То, что команде Уиткоффа-Кушнера поручено решать все мировые проблемы, шокирует.
Как напоминает Reuters, важнейшие переговоры по Украине и Ирану были проведены чересчур стремительно, а выбор Женевы в качестве места их проведения так и не был четко объяснен, за исключением статуса швейцарского города в качестве одного из центров международной дипломатии.
Трамп, похоже, больше заинтересован в количестве, а не в качестве сделок. Он не склонен заниматься сложной дипломатической работой. Решение обеих проблем одновременно в одном и том же месте не имеет особого смысла.
Иран был первым номером в «дипломатическом танце» в Женеве, где переговоры проходили в условиях строгой секретности в двух местах на разных концах города. После нескольких часов переговоров между командой США и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи при посредничестве Омана обе стороны отметили, что был достигнут «некоторый прогресс». Однако предположений о том, что соглашение по ядерной программе Ирана будет достигнуто в ближайшее время, не последовало. Тем временем Трамп продолжил наращивать военное присутствие США вблизи Ирана, давая понять, что вопрос о применении силы остается открытым.
Что качается Украины, то надежды на прорыв изначально были невелики. В среду, по окончании второго дня переговоров, глава российской делегации Владимир Мединский, не вдаваясь в подробности, заявил, что «обсуждения были тяжелыми, но деловыми». Тогда как глава украинской делегации Рустем Умерев сказал, что дискуссии были «интенсивными и содержательными» и сторонам удалось «прояснить ряд вопросов, тогда как другие находятся на стадии дополнительной координации».
Двойная повестка команды США в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении дипломатических усилий, отмечает Reuters.
Такой подход… напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, который не в состоянии оказать ни одному из них постоянное внимание. А это только увеличивает вероятность провала.
Некоторые эксперты настаивают на том, что Уиткоффу и Кушнеру не хватает глубоких знаний и опыта, чтобы противостоять опытным российским и иранским переговорщикам. К тому же такие сложные конфликты им просто не по зубам, говорится в статье.
А сокращение государственного внешнеполитического аппарата Трампом, как в Госдепартаменте, так и в Совете национальной безопасности, где многие опытные сотрудники были отправлены в отставку, ставит вопрос о том, остались ли в США «подходящие специалисты» для урегулирования двух самых сложных кризисов.
* Фонд Карнеги и связанные с ним структуры запрещены в РФ