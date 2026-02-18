Reuters: челночная дипломатия команды «экстренной помощи» Трампа сразу по двум конфликтам рискует провалиться

Иран был первым номером в «дипломатическом танце» в Женеве, где переговоры проходили в условиях строгой секретности в двух местах на разных концах города. После нескольких часов переговоров между командой США и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи при посредничестве Омана обе стороны отметили, что был достигнут «некоторый прогресс». Однако предположений о том, что соглашение по ядерной программе Ирана будет достигнуто в ближайшее время, не последовало. Тем временем Трамп продолжил наращивать военное присутствие США вблизи Ирана, давая понять, что вопрос о применении силы остается открытым.