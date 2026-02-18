Депутат ЗакСа Ленобласти Дмитрий Звонков исключен из КПРФ

Господин Звонков при этом в конце мая 2023 года опубликовал пост в соцсети «ВКонтакте», в котором использовал слово «Болтун» для анонса встречи с Александром Дрозденко. Тогда высказывание депутата вызвало реакцию среди парламентариев, они просили созвать комиссию по этике и призвать депутата к ответственности. Сам Дмитрий Звонков тогда заявил, что не считает слово оскорблением.