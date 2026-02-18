Ричмонд
Депутат ЗакСа Ленобласти Дмитрий Звонков исключен из КПРФ

После 15 лет членства в КПРФ депутата Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Звонкова исключили из политической организации. На личной странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что это связано с публичной поддержкой губернатора Александра Дрозденко на прошедших выборах.

Источник: Коммерсантъ

Поддержка действующего главы региона нанесла «существенный ущерб КПРФ», говорится в постановлении об исключении. При этом депутат видит плюсы в сложившейся ситуации: освобождение от оплаты ежемесячных взносов и необходимости несколько раз в месяц посещать обязательные собрания.

Парламентарий не намерен подавать апелляцию на свое исключение. Действующим и будущим членам КПРФ он пожелал перестать популистски критиковать действующую власть на собраниях.

В разговоре с «Ъ Северо-Запад» Дмитрий Звонков заявил, что примет решение об участии в выборах в новый созыв областного парламента в мае-июне 2026 года. Он намерен подготовить публичный отчет о работе за пять лет.

Господин Звонков при этом в конце мая 2023 года опубликовал пост в соцсети «ВКонтакте», в котором использовал слово «Болтун» для анонса встречи с Александром Дрозденко. Тогда высказывание депутата вызвало реакцию среди парламентариев, они просили созвать комиссию по этике и призвать депутата к ответственности. Сам Дмитрий Звонков тогда заявил, что не считает слово оскорблением.

