Депутат ЗакСа Ленобласти Дмитрий Звонков исключен из КПРФ

Поддержка действующего главы региона нанесла «существенный ущерб КПРФ», говорится в постановлении об исключении. При этом депутат видит плюсы в сложившейся ситуации: освобождение от оплаты ежемесячных взносов и необходимости несколько раз в месяц посещать обязательные собрания.
Парламентарий не намерен подавать апелляцию на свое исключение. Действующим и будущим членам КПРФ он пожелал перестать популистски критиковать действующую власть на собраниях.
В разговоре с «Ъ Северо-Запад» Дмитрий Звонков заявил, что примет решение об участии в выборах в новый созыв областного парламента в мае-июне 2026 года. Он намерен подготовить публичный отчет о работе за пять лет.
Господин Звонков при этом в конце мая 2023 года опубликовал пост в соцсети «ВКонтакте», в котором использовал слово «Болтун» для анонса встречи с Александром Дрозденко. Тогда высказывание депутата вызвало реакцию среди парламентариев, они просили созвать комиссию по этике и призвать депутата к ответственности. Сам Дмитрий Звонков тогда заявил, что не считает слово оскорблением.