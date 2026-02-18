Успеть за 28 секунд: Вранье посла Молдовы в США вышло на международный уровень — случайную встречу Рубио и Санду в коридоре он назвал полноценной беседой

И тут надо понять одну вещь. Если бы Санду просто не встретилась с Рубио, поскольку тот отказался провести эту встречу и никакой бы информации о «встрече» не было, то не было бы ничего страшного. В конце концов масштаб США и РМ несопоставим и проблемы, которые должен был решать Рубио на конференции были гораздо важнее проблем РМ. Поэтому отсутствие времени на переговоры с президентом РМ в таком сжатом временном поле было бы понятно и объяснимо.