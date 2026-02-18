Успеть за 28 секунд: Вранье посла Молдовы в США вышло на международный уровень — случайную встречу Рубио и Санду в коридоре он назвал полноценной беседой

"Мы уже много раз ловили Санду и её окружение на откровенном вранье. Мы же не так слепы, как stopfals или BlindCat. А вот теперь свой ингредиент в порцию вранья добавил и сандувский посол в США В. Кульминский, пишет в соцсетях экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.
По поводу встречи Рубио и Санду в Мюнхене он заявил, что «Это была встреча, о которой договаривались задолго заранее», — и что переговоры носили полноценный характер.
Как известно, вся информация о «переговорах» ограничилась фото в коридоре со шторами, которые обычно вешают в предбаннике туалета, а всё видео о «переговорах» вместилось в 28-и секундное действо без звука.
Каждый, кто знаком с кухней переговоров хотя бы на уровне студента первого курса зооветеринарного факультета знает, что репортаж о переговорах включает обязательно фото и рукопожатие на фоне флагов стран переговорщиков, размещение переговаривающихся персон за столом напротив друг друга или в креслах рядом друг с другом. Более того, о таких встречах на важных международных событиях сообщается заранее, что даёт возможность представителям СМИ и других стран сделать свои фото и разослать информацию. Ничего этого не было.
Более того, я просмотрел все основные американские СМИ, сайт Государственного Секретариата, то есть МИДа США, а также сайт Марко Рубио. НИГДЕ не было не то, что фото, даже одного слова о встрече и имени Санду. Так что г-н посол, как подневольное лицо, включился в хор врунов.
И тут надо понять одну вещь. Если бы Санду просто не встретилась с Рубио, поскольку тот отказался провести эту встречу и никакой бы информации о «встрече» не было, то не было бы ничего страшного. В конце концов масштаб США и РМ несопоставим и проблемы, которые должен был решать Рубио на конференции были гораздо важнее проблем РМ. Поэтому отсутствие времени на переговоры с президентом РМ в таком сжатом временном поле было бы понятно и объяснимо.
Но Санду и её команда пошли на откровенное враньё, этим враньём оскорбляя граждан своей страны и выставляя на посмешище важнейший государственный институт — пост президента. А вот это уже просто позор!
Что касается анонсируемых послом визитов молдавских министров в США, то они были до Санду, будут при Санду и будут после Санду. Их обеспечение и есть одна из важнейших задач посольства и посла РМ в США".
