Axios: США ближе к войне с Ираном, чем многие думают

Военное наращивание американских сил на Ближнем Востоке и воинственная риторика Трампа не позволят ему «отступить» без серьезных уступок со стороны Ирана по ядерной программе, говорится в статье. Это не в характере Трампа, и его советники не рассматривают развертывание сил как блеф, подчеркивает издание. Все признаки указывают на то, что Трамп «нажмет на курок», если Вашингтон сочтет переговоры в Женеве безрезультатными, полагает Axios.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, непрямые переговоры в Женеве, которые завершились в среду, зашли в тупик из-за отказа иранских официальных лиц признать обозначенные Трампом «красные линии». Между сторонами, по данным Axios, остаются серьезные разногласия и американские официальные лица не испытывают энтузиазма.
По словам двух израильских чиновников, Тель-Авив готовится к началу боевых действий уже в ближайшие дни.
Боссу начинает надоедать (сложившаяся ситуация). Некоторые советники Трампа предостерегают его от войны с Ираном. Но полагаю, что с 90%-ной вероятностью мы увидим активные действия в ближайшие недели.
Как напоминает Axios, сейчас вблизи Ирана находятся два авианосца ВМС США, каждый из которых несет десятки самолетов и до 5690 человек экипажа. В состав авианосных групп также входят десятки военных кораблей и сотни истребителей. А за последние 24 часа, к утру среды, США более чем 150 рейсами доставили в регион дополнительные системы вооружения и боеприпасы и перебросила еще 50 истребителей.