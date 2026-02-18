Axios: США ближе к войне с Ираном, чем многие думают

Военное наращивание американских сил на Ближнем Востоке и воинственная риторика Трампа не позволят ему «отступить» без серьезных уступок со стороны Ирана по ядерной программе, говорится в статье. Это не в характере Трампа, и его советники не рассматривают развертывание сил как блеф, подчеркивает издание. Все признаки указывают на то, что Трамп «нажмет на курок», если Вашингтон сочтет переговоры в Женеве безрезультатными, полагает Axios.