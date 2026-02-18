Европейцам нужно восстановить свой статус в международных отношениях как стороны, с которой можно вести переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«За каким столом они [европейцы] хотят какое-то себе место предполагать или хотят его получить? За каким столом? Они разрушили все столы, за которыми сидели. Они отказались от стола переговоров, они занимались шулерством, потом они забрались на стол, потом под стол», — сказала Захарова.
По словам представителя МИД, для присутствия за столом переговоров Европейский союз должен подтвердить свой статус партнера, с которым можно иметь дело. «Они свое реноме уничтожили, я имею в виду как людей, которым можно доверять. Им сначала каким-то образом нужно восстановить свой статус в международных отношениях как партнеров или по крайней мере тех, с кем можно, если не сразу за стол, то по крайней мере на ногах переговорить. И даже в этот момент они обманывают или заведомо дезинформируют», — объяснила свое высказывание Захарова.
На месте третьего раунда переговоров в Женеве в первый день, 17 февраля, заметили представителей Великобритании, Франции, Германии и Италии. Британская переговорная группа могла прибыть на переговоры для усиления позиции Киева, отмечал политолог Мовсес Газарян.
В феврале Макрон заявил, что ЕС должен быть за столом переговоров об архитектуре безопасности и будущем Европы. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отмечал, что США больше не могут играть ведущую роль в переговорах по Украине, так как они последний год почти не помогали Киеву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, в свою очередь, заявила, что Евросоюз предложит список уступок, которые Европа должна потребовать от России в рамках урегулирования конфликта на Украине.
В Кремле отмечали, что в Европе образовалось два лагеря: те, кто выступает за возобновление диалога с Москвой, и те, кто не поддерживает эту идею. «Это политическая неграмотность, политическая близорукость, не более того», — охарактеризовал позицию последних пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.