Захарова заявила, что ЕС уничтожил доверие к себе, нужное для диалога

По словам представителя МИД, для присутствия за столом переговоров Европейский союз должен подтвердить свой статус партнера, с которым можно иметь дело. «Они свое реноме уничтожили, я имею в виду как людей, которым можно доверять. Им сначала каким-то образом нужно восстановить свой статус в международных отношениях как партнеров или по крайней мере тех, с кем можно, если не сразу за стол, то по крайней мере на ногах переговорить. И даже в этот момент они обманывают или заведомо дезинформируют», — объяснила свое высказывание Захарова.