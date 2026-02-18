Politico: немецкая разведка получит больше полномочий в преддверии возможного разрыва отношений с США

Согласно статье, Германия разработала план «развода» с США в связи с тем, что президент Дональд Трамп может перекрыть европейцам доступ к американским разведданным или использовать европейскую зависимость от этой информации в качестве рычага давления.
Если президент США решит в будущем действовать в одиночку, без европейцев… тогда мы должны быть в состоянии полагаться только на себя.
Как подчеркивает Politico, это особенно актуально для Германии, где служба внешней разведки (BND) гораздо более ограничена с юридической точки зрения, чем разведывательные службы других европейских стран. Эти ограничения, введенные после Второй мировой войны, сделали Германию особенно зависимой от США в плане сбора разведывательной информации, и теперь рассматриваются как потенциальная опасность. Без обмена разведданными с США «мы беззащитны», признал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на этой неделе.
Как поясняет Politico, BND была передана под надзор канцелярии и подчинена строгому парламентскому контролю. Полномочия агентства были ограничены сбором и анализом разведывательных данных, а у агентов не было права вмешиваться, чтобы предотвратить предполагаемые угрозы. По данным Bild, только ничтожные 2% предупреждений о террористической угрозе сейчас поступают непосредственно от BND.
«Старые убеждения обесценились, испытанные правила больше не применяются. Учитывая ответственность, которую мы несем в Европе, учитывая наши размеры и экономическую мощь, мы стремимся к тому, чтобы разведывательная деятельность BND осуществлялась на самом высоком уровне», — обосновал Мерц свою позицию, выступая перед сотрудниками BND.
В феврале 2022 года Берлин объявил о крупных инвестициях в укрепление своих вооруженных сил. Подобный сдвиг, по словам Фрея, теперь будет применен и к немецким разведывательным службам.
Politico уточняет, что в этом году правительство Мерца уже увеличило бюджет BND примерно на 26%, до 1,51 млрд евро. Канцлер также планирует смягчить правила защиты данных и разрешить разведке использовать инструменты искусственного интеллекта и распознавания лиц. Полный пакет предлагаемых реформ немецких разведслужб будет вынесен на голосование в бундестаге к осени.