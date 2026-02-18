Politico: немецкая разведка получит больше полномочий в преддверии возможного разрыва отношений с США

Как подчеркивает Politico, это особенно актуально для Германии, где служба внешней разведки (BND) гораздо более ограничена с юридической точки зрения, чем разведывательные службы других европейских стран. Эти ограничения, введенные после Второй мировой войны, сделали Германию особенно зависимой от США в плане сбора разведывательной информации, и теперь рассматриваются как потенциальная опасность. Без обмена разведданными с США «мы беззащитны», признал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на этой неделе.