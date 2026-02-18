Ричмонд
Политологи оценили, чем закончились переговоры в Женеве

Двухдневные переговоры по урегулированию украинского конфликта в Женеве завершились, российская делегация покинула европейскую площадку. Редакция Новостей Mail узнала, как политологи оценивают прошедший раунд и чего ждать от следующей встречи делегаций.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Политолог Максим Жаров считает, что на встрече в Женеве вновь была продемонстрирована непримиримость позиций сторон. Аналитик в своем телеграм-канале указывает на отсутствие привычных комментариев американской стороны про «продуктивность» и вбросы СМИ против главы переговорной делегации РФ Владимира Мединского и представителей американской делегации — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Вашингтон, Москва и Киев под строгим надзором «глобального Лондона» крепко поругались. Ситуацию в этом плане очень точно характеризует ночной вброс в Axios, что переговорам «мешает» Мединский и целый град текстов в мейнстримных СМИ против Уиткоффа и Кушнера, который полился прямо сейчас после окончательного закрытия Женевской переговорной сессии.

Максим Жаров
политолог

В частности, агентство Reuters раскритиковало назначение Дональдом Трампом «любимых посланников» для одновременного проведения в Женеве переговоров по двум трудноразрешимым кризисам в мире. В публикации отмечается, что челночная дипломатия команды «экстренной помощи» Трампа может провалиться.

Политолог Алексей Наумов в своем телеграм-канале предполагает, что стороны подошли к самому главному вопросу — территориальному.

Россия требует безальтернативного вывода украинских войск с Донбасса. Украина, в свою очередь, пытается предложить компромисс: отвод и украинских, и российских войск. Москва же полагает, что ни о каких компромиссах не может быть и речи. Американцы, видимо, не готовы подписаться под украинским предложением.

Алексей Наумов
американист, эксперт Российского совета по международным делам

По мнению Максима Жарова, перед следующим раундов переговоров может развернуться борьба за замену ключевых переговорщиков в российской и американской делегациях.

Нетрудно представить себе, что если это вдруг произойдет, то это будет уже совсем другой переговорный трек по Украине.

Максим Жаров
политолог

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что переговоры по украинскому урегулированию в Женеве были тяжелыми, но деловыми.

