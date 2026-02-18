Политологи оценили, чем закончились переговоры в Женеве

Россия требует безальтернативного вывода украинских войск с Донбасса. Украина, в свою очередь, пытается предложить компромисс: отвод и украинских, и российских войск. Москва же полагает, что ни о каких компромиссах не может быть и речи. Американцы, видимо, не готовы подписаться под украинским предложением.