Ветеран СВО Куприянов станет главой нижегородского города Заволжье

Куприянов ушел на СВО добровольцем. В зоне специальной военной операции ему уже приходилось применять управленческие компетенции. Он командовал ротой и ежедневно принимал решения, от которых зависели жизни подчиненных. Принимал участие в боях за города Лисичанск, Соледар, Артемовск. Под обстрелами спасал боевых товарищей, за что удостоен медали «За отвагу». До спецоперации получил большой управленческий опыт.