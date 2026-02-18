Макрон сравнил НАТО с препарированной лягушкой

«Десять лет назад я заявил, что НАТО находится в состоянии смерти мозга. Организация очнулась в 2022 году, — заявил он. — Однако очнулась ли она, подобно спинальной лягушке (препарированная лягушка с разрушенным головным мозгом, но сохраненным спинным мозгом — прим. ТАСС)? Сегодня я не могу дать ответ на этот вопрос», — приводит газета слова президента, которые, по ее информации, он произнес 10 февраля во время ужина с представителями технологических компаний.