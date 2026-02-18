Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон сравнил НАТО с препарированной лягушкой

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сомнение в эффективности НАТО, напомнив о своих словах по поводу «смерти мозга» альянса и сравнив его с препарированной лягушкой, у которой нет головного мозга, но остался спинной. Об этом сообщает газета L'Express.

Источник: Reuters

«Десять лет назад я заявил, что НАТО находится в состоянии смерти мозга. Организация очнулась в 2022 году, — заявил он. — Однако очнулась ли она, подобно спинальной лягушке (препарированная лягушка с разрушенным головным мозгом, но сохраненным спинным мозгом — прим. ТАСС)? Сегодня я не могу дать ответ на этот вопрос», — приводит газета слова президента, которые, по ее информации, он произнес 10 февраля во время ужина с представителями технологических компаний.

В 2019 году Макрон в интервью журналу «Экономист» заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и, по его словам, это можно охарактеризовать как «смерть мозга». Французский лидер также неоднократно призывал к созданию полноценных вооруженных сил Евросоюза, которые бы обеспечивали безопасность Европы вместо Североатлантического альянса. В 2022 году президент выступил с утверждением, что начало специальной военной операции (СВО) на Украине стало «электрошоком», который вновь оживил НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше