Мединский раскрыл, с кем встречался в Женеве после переговоров

В Кремле заявили, что говорить об оценках Москвой результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве пока рано. Российскому президенту Владимиру Путину делегация напрямую докладывает о ходе переговоров, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пресс-секретарь также прокомментировал заявление Зеленского о поручении украинской делегации поднять вопрос о встрече украинского президента и Путина: если какая-то информация будет, ей поделится сам Мединский, сказал Песков.