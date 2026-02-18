Захарова ответила на выпады главы МИД Эстонии против России

Дипломат в ходе еженедельного брифинга обратила внимание на интервью главы эстонского дипведомства британскому изданию The Telegraph, где он заявил, что Эстония готова к нападению России и «перенесет войну» на ее территорию в случае начала гипотетического вооруженного конфликта.
«Серьезно это комментировать невозможно, несерьезно — тоже уже как-то смысла нет. В мировой классике такие случаи описаны нередко и, в общем, цену подобным заявлениям мы тоже знаем. Но я считаю, что за свои слова такие люди просто обязаны отвечать», — прокомментировала Захарова.
«От кого он говорит, кто ему это поручал, так сказать, кто делегировал ему такие полномочия — это пусть эстонцы сами уточняют», — резюмировала она.
В новость внсеена правка (17:15 мск) — передается повторно в связи с исправлением с первом абзаце, верно — Маргуса Цахкну.