Захарова ответила на выпады главы МИД Эстонии против России

«Серьезно это комментировать невозможно, несерьезно — тоже уже как-то смысла нет. В мировой классике такие случаи описаны нередко и, в общем, цену подобным заявлениям мы тоже знаем. Но я считаю, что за свои слова такие люди просто обязаны отвечать», — прокомментировала Захарова.