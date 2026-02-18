Молдавия живет в условиях нескончаемых выборов, заявил эксперт

«Если мы посмотрим на события в Молдавии за последние годы, то окажется, что каждый год в стране проходят выборы — президентские, парламентские, местные, выборы в Гагаузии, все эти процессы идут по кругу, политическая реклама не сходит с экранов, а люди спорят только о рейтингах своих фаворитов. Это способ пустить людям пыль в глаза, чтобы они забыли о провалах власти», — заявил Чуря.