СМИ: США планируют разместить больше ракетных систем на Филиппинах, бросая вызов Китаю

США разместят дополнительные ракетные системы на Филиппинах, что может вызвать гнев Китая, сообщают американские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg пишет, что США и Филиппины обязались «продолжать и работать над увеличением развертывания американских передовых ракетных и беспилотных систем на Филиппинах». Об этом без уточнения подробностей говорится в совместном заявлении, опубликованном во вторник по итогам встречи в Маниле высокопоставленных должностных лиц двух стран.

В 2024 году США разместили на севере Филиппин систему Typhon, которая может запускать многоцелевые ракеты, в том числе крылатые ракеты Tomahawk.

У нее, как подчеркивает Bloomberg, достаточный радиус действия для поражения целей на значительной части территории Китая. Пекин ранее назвал этот шаг «дестабилизирующим».

В 2025 году США, по данным американской газеты The Wall Street Journal, развернули на одном из островов, расположенном вблизи Тайваня, противокорабельную систему Navy-Marine.

Таким образом Вашингтон, согласно Bloomberg, поддерживает ответ Манилы на притязания Китая на богатое ресурсами Южно-Китайское море, часть которого Филиппины считают своей исключительной экономической зоной.

В качестве одного из шагов по усилению военного присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе Вашингтон и Манила запланировали на апрель крупнейшие ежегодные совместные военные учения. Также Вашингтон намерен построить грузовую железную дорогу, которая свяжет две бывшие военные базы США на главном филиппинском острове Лусон.

Более того, как подчеркивает WSJ, Филиппины станут центральным элементом любых действий США в случае военного конфликта вокруг Тайваня.

США могут задействовать размещенные на архипелаге войска и вооружения в потенциальных военных операций против Китая.

