СМИ: США планируют разместить больше ракетных систем на Филиппинах, бросая вызов Китаю

Агентство Bloomberg пишет, что США и Филиппины обязались «продолжать и работать над увеличением развертывания американских передовых ракетных и беспилотных систем на Филиппинах». Об этом без уточнения подробностей говорится в совместном заявлении, опубликованном во вторник по итогам встречи в Маниле высокопоставленных должностных лиц двух стран.