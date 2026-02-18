СМИ: США планируют разместить больше ракетных систем на Филиппинах, бросая вызов Китаю

Агентство Bloomberg пишет, что США и Филиппины обязались «продолжать и работать над увеличением развертывания американских передовых ракетных и беспилотных систем на Филиппинах». Об этом без уточнения подробностей говорится в совместном заявлении, опубликованном во вторник по итогам встречи в Маниле высокопоставленных должностных лиц двух стран.
В 2024 году США разместили на севере Филиппин систему Typhon, которая может запускать многоцелевые ракеты, в том числе крылатые ракеты Tomahawk.
Таким образом Вашингтон, согласно Bloomberg, поддерживает ответ Манилы на притязания Китая на богатое ресурсами Южно-Китайское море, часть которого Филиппины считают своей исключительной экономической зоной.
В качестве одного из шагов по усилению военного присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе Вашингтон и Манила запланировали на апрель крупнейшие ежегодные совместные военные учения. Также Вашингтон намерен построить грузовую железную дорогу, которая свяжет две бывшие военные базы США на главном филиппинском острове Лусон.
США могут задействовать размещенные на архипелаге войска и вооружения в потенциальных военных операций против Китая.