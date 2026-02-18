Ричмонд
Влах призвала Молдавию присоединиться к Совету мира по Газе

КИШИНЕВ, 18 фев — РИА Новости. Молдавии нужно рассмотреть возможность присоединения к проекту американского президента Дональда Трампа «Совет мира» по Газе ради укрепления безопасности республики, считает экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

Источник: Sputnik / Maxim Topal

«Участие в “Совете мира” могло бы дать Молдавии новые возможности для укрепления безопасности. Поэтому я официально обратилась к министру иностранных дел Михаю Попшою с призывом изучить инициативу президента США и принять решение в интересах Молдавии», — написала Влах в открытом письме к главе МИД.

Она отметила, что Молдавию официально не приглашали присоединиться к «Совету мира», но это не значит, что власти не должны искать возможности сотрудничать с новой организацией, которая должна «функционировать как альтернативная платформа международного сотрудничества в сфере безопасности и предотвращения конфликтов».

«Молдавия должна находиться там, где это продиктовано ее национальными интересами. А это означает необходимость продолжать развивать хорошие отношения с ООН, а также делать все возможное для использования возможностей, которые предоставляет деятельность Совета Мира. В столь важных вопросах мы не имеем права ошибаться как государство и должны занять максимально корректную позицию», — подчеркнула Влах.

Трамп ранее сообщил о формировании «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных. Первое заседание «Совета мира» состоится 19 февраля в Вашингтоне.

