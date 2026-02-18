Источник: оппозиция пытается исключить Белоруссию из мирного процесса

«Ключевая цель команды Тихановской — окончательно вывести белорусского лидера за рамки любых потенциальных переговорных форматов по урегулированию конфликта. Примечательно, что это полностью соответствует интересам не только Украины, но и Польши и Литвы — стран, которые никогда не смогут претендовать на статус площадки для проведения такого уровня переговоров или саммитов», — сказал агентству источник в белорусской оппозиции.