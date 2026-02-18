Ричмонд
Источник: оппозиция пытается исключить Белоруссию из мирного процесса

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Белорусская оппозиция, обсуждавшая с Владимиром Зеленским украинские санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, надеется таким образом исключить Минск из мирных переговоров по Украине и другим темам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.

Источник: © РИА Новости

В среду Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии.

По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский и одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе. По данным источника РИА Новости, там обсуждались в том числе санкции против Лукашенко.

«Ключевая цель команды Тихановской — окончательно вывести белорусского лидера за рамки любых потенциальных переговорных форматов по урегулированию конфликта. Примечательно, что это полностью соответствует интересам не только Украины, но и Польши и Литвы — стран, которые никогда не смогут претендовать на статус площадки для проведения такого уровня переговоров или саммитов», — сказал агентству источник в белорусской оппозиции.

По его данным, в белорусской оппозиции опасаются, что Минск рассматривается как одна из возможных площадок переговоров между Москвой и Киевом, а также между Москвой и Вашингтоном. Санкции против Лукашенко должны, по замыслу белорусской оппозиции, такие контакты затруднить.

Ранее украинское издание «Европейская правда» сообщило, что киевский режим хочет возбудить дело и начать уголовное преследование Лукашенко. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя РИА Новости эти сообщения, заявила, что в Минске ничего о таких намерениях не знают, и «это мало волнует».

