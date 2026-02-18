Хренин: проиграть в информвойне — значит, сдать страну без единого выстрела

«…проиграть на информационном поле, в информационной войне — это значит сдать страну без единого выстрела, чего мы себе позволить не можем», — цитирует главу оборонного ведомства Telegram-канал МО.
Уточняется, что данное заявление министр сделал, общаясь с журналистами после церемонии награждения лауреатов и призеров ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов строительства и развития Вооруженных сил Беларуси и патриотического воспитания населения страны.
Виктор Хренин подчеркнул, что за последние пять-шесть лет значительно изменился подход в информсфере к освещению событий в республике и, в частности, в армии. У людей изменился подход и запрос на качественный контент, добавил он.
Отметив, что информационное поле сегодня перегружено и лживой, и некачественной информацией, министр указал на важность «развенчивать, срывать маски, показывать аналитику».
«Как вчера сказал президент (Александр Лукашенко — Sputnik), для нас с вами ни в коем случае не должно быть самоуспокоения. Идет борьба. Проиграть мы в ней ни в коем случае не можем», — сказал глава Минобороны.
Хренин сравнил роль журналистов в обеспечении военной безопасности с ядерным оружием.
«У нас есть что защищать и чем защищать. А вы, наши представители СМИ, тоже должны ощущать свою мощь в обеспечении военной безопасности. Не постесняюсь сказать — наравне с ядерным оружием», — отметил он.
Министр также рассказал о том, что 23 февраля в Беларуси начнет вещание военно-патриотический телеканал. Он уточнил, что его контент будет посвящен не только армейской, но и патриотической тематике — традиционным ценностям, любви к истории и Родине.