Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хренин: проиграть в информвойне — значит, сдать страну без единого выстрела

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Беларусь не может позволить себе проиграть в информационной войне, которая является предшественником боевых действий, заявил министр обороны страны Виктор Хренин.

Источник: Sputnik.by

«…проиграть на информационном поле, в информационной войне — это значит сдать страну без единого выстрела, чего мы себе позволить не можем», — цитирует главу оборонного ведомства Telegram-канал МО.

Уточняется, что данное заявление министр сделал, общаясь с журналистами после церемонии награждения лауреатов и призеров ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов строительства и развития Вооруженных сил Беларуси и патриотического воспитания населения страны.

Виктор Хренин подчеркнул, что за последние пять-шесть лет значительно изменился подход в информсфере к освещению событий в республике и, в частности, в армии. У людей изменился подход и запрос на качественный контент, добавил он.

Отметив, что информационное поле сегодня перегружено и лживой, и некачественной информацией, министр указал на важность «развенчивать, срывать маски, показывать аналитику».

«Как вчера сказал президент (Александр Лукашенко — Sputnik), для нас с вами ни в коем случае не должно быть самоуспокоения. Идет борьба. Проиграть мы в ней ни в коем случае не можем», — сказал глава Минобороны.

Хренин сравнил роль журналистов в обеспечении военной безопасности с ядерным оружием.

«У нас есть что защищать и чем защищать. А вы, наши представители СМИ, тоже должны ощущать свою мощь в обеспечении военной безопасности. Не постесняюсь сказать — наравне с ядерным оружием», — отметил он.

Министр также рассказал о том, что 23 февраля в Беларуси начнет вещание военно-патриотический телеканал. Он уточнил, что его контент будет посвящен не только армейской, но и патриотической тематике — традиционным ценностям, любви к истории и Родине.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше