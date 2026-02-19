Эльвира Набиуллина поделилась на Урале осторожным оптимизмом

Госпожа Набиуллина заметила, что ряд изменений за последний год позволяет фиксировать положительные изменения. Объем кредитного мошенничества, по ее словам, за год упал на 40%. Снижается средняя сумма ущерба: если в феврале 2025 года она составляла 22 тыс. руб., то к ноябрю 2025 года достигла 16 тыс. руб. Количество крупных хищений больше 220 тыс. руб. снизилось в 1,5 раза и сейчас составляет меньше половины от всех мошеннических операций.
В среднем ущерб, нанесенный обратившимся в полицию гражданам, по словам госпожи Набиуллиной, снижается.
«Чем меньше этот ущерб, тем ниже рентабельность мошенничества. Нужно снижать шансы мошенников использовать одну и ту же карту дважды, чтобы совокупные издержки мошенников перекрывали их выгоду», — сказала она.
Госпожа Набиуллина заявила, что стоимость дроп-комплекта (набора, который дроппер использует для совершения преступления) заметно выросла. Как уточнил заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов, если раньше он стоил 15−20 тыс. руб., то сейчас его стоимость равняется 70−100 тыс. руб. Он добавил, что общее количество преступлений в 2025 году снизилось на 12% (663 тыс.), мошенничеств — на 9% (344 тыс.) При этом у МВД другая методика подсчета ущерба, нежели у ЦБ, по данным ведомства ущерб от мошенничества достигает более 200 млрд руб. за 2025 год, однако показатели ниже данных за 2024 год.
По словам госпожи Набиуллиной, многие проблемы в сфере мошенничества остаются нерешенными, а слабые места сохраняются. К ним она в обсуждении с представителями банковской сферы отнесла использование сим-боксов, генерацию дип-фейков, снятие наличных в кассе, взаимодействие банков с операторами связи, а также необходимость проводить разъяснительную работу с самими клиентами банков, которые могут стать жертвами преступников.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заметил, что банки рассчитывали на снижение количества сим-карт, однако это не произошло.
В частности, мошенники используют для их оформления копии паспортов умерших людей, заявил он.
Необходимость сотрудничества с операторами связи подчеркнул и заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. Технологический вызов сейчас, по его словам, состоит в том наладить передачу данных между банками, мобильными операторами и МВД. «Пока у нас маленькие организованные группы обходят большие организации, которые иногда не могут договориться», — сказал он. Господин Зауэрс добавил, что зачастую мобильные операторы и банки не хотят делиться информацией из-за коммерческой тайны, однако решением могут стать конфиденциальные вычисления, при которых не передается сама банковская тайна.
Господин Зауэрс обозначил еще одну проблему — борьба банка с мошенничеством серьезно меняет клиентский опыт, затрудняя использование сервисов. Это вызвано тем, что точечных мер борьбы с фродом пока мало, и банки часто блокируют рядовые транзакции.
«Мы вынуждены отравой все поле заливать вместо того, чтобы заниматься точечным земледелием», — сказал он.
Одним из главных векторов борьбы с мошенничеством в ходе дискуссии назвали отслеживание работы дропперов, на карты которых поступают украденные средства. Наилучшим решением, по словам участников обсуждения, была бы возможность проверять транзакции «в реальном времени», сверяясь с общим «черным списком». «Это фантастически сейчас звучит, но в целом технологически это не противоречит законам физики», — сказал Дмитрий Зауэрс.
Участники дискуссии вспомнили, что мошенничество становится главной темой форума уже не в первый раз. Они согласились на том, что, несмотря на снижение числа мошеннических преступлений, о реальном «сломе» тенденции можно будет говорить, когда обсуждение это темы потеряет такую актуальность.