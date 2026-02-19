Эльвира Набиуллина поделилась на Урале осторожным оптимизмом

Госпожа Набиуллина заявила, что стоимость дроп-комплекта (набора, который дроппер использует для совершения преступления) заметно выросла. Как уточнил заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов, если раньше он стоил 15−20 тыс. руб., то сейчас его стоимость равняется 70−100 тыс. руб. Он добавил, что общее количество преступлений в 2025 году снизилось на 12% (663 тыс.), мошенничеств — на 9% (344 тыс.) При этом у МВД другая методика подсчета ущерба, нежели у ЦБ, по данным ведомства ущерб от мошенничества достигает более 200 млрд руб. за 2025 год, однако показатели ниже данных за 2024 год.