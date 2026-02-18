Ричмонд
Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за поддержку на фоне блокады

Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил благодарность Москве за поддержку в условиях блокады и энергетического эмбарго.

Источник: AP 2024

Об этом он написал в соцсети X.

«Я выразил благодарность России за традиционную и историческую солидарность и поддержку Кубы, особенно в условиях блокады и энергетического эмбарго», — отметил Родригес.

Он добавил, что стороны намерены совместно работать для защиты международного права, многосторонности, мира и безопасности.

Министр также подчеркнул, что кубинская партия и правительство придают большое значение всестороннему, устойчивому и стратегическому развитию отношений с Россией.

Ранее Лавров призвал Вашингтон воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы.

Кроме того, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщал о переговорах с Родригесом.

Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
