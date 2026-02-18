Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за поддержку на фоне блокады

Об этом он написал в соцсети X.
«Я выразил благодарность России за традиционную и историческую солидарность и поддержку Кубы, особенно в условиях блокады и энергетического эмбарго», — отметил Родригес.
Он добавил, что стороны намерены совместно работать для защиты международного права, многосторонности, мира и безопасности.
Министр также подчеркнул, что кубинская партия и правительство придают большое значение всестороннему, устойчивому и стратегическому развитию отношений с Россией.
Ранее Лавров призвал Вашингтон воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы.
Кроме того, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщал о переговорах с Родригесом.