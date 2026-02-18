Ричмонд
Путин назвал демографическое развитие приоритетом «на годы вперед»

Решение задач в области демографии, стоящих перед Россией, является общенациональным приоритетом на последующие годы. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Он начал свою речь с описания реализации крупных проектов в области здравоохранения в регионах России.

«Такие современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», — сказал Путин.