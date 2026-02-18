Венгрия и Словакия прекратили поставки ДТ на Украину из-за блокировки «Дружбы»

Схожей позиции придерживается и Венгрия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 13 февраля заявлял, что Украина прервала поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» с целью усложнить положение венгерского правительства перед выборами в парламент. По его словам, нефтепровод «Дружба» технически полностью исправен, а его работа блокируется по политическим причинам. Сийярто назвал действия Киева «крайне грубым вмешательством» во внутренние дела Венгрии и отметил, что правительство гарантирует безопасность энергоснабжения страны и будет предпринимать все необходимые для этого шаги.