Мединский пошутил про уроки истории на переговорах с Украиной

В Женеве 18 февраля завершился третий раунд переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта. Встречи проходили два дня в закрытом формате. Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые и заявил, что новый раунд ожидается в ближайшее время.