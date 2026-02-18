Украина сравнила решение Венгрии по топливу с «поведением наркоманов»

«Извините, это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании. Это метафора, чтобы объяснить поведение правительства Орбана, которое вопреки европейской политике хочет сохранять зависимость от российской нефти и газа», — сказал он, реагируя на решение Венгрии и Словакии по дизельному топливу.
В МИД Украины также отметили, что поставки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» прекратились из-за поврежденного оборудования в Львовской области. Венгрию, по словам Тихого, в тот же день проинформировали о проблемах.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и премьер-министр Словакии Робрет Фицо заявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину 18 февраля.