В Киеве подтвердили, что Мединский провел встречу с Умеровым в Женеве

В Женеве
«После основного раунда переговоров в Женеве Украина и РФ провели отдельную встречу. На ней были представлены председатели двух делегаций — Умеров и Мединский соответственно, а также (глава фракции “Слуга народа” в Верховной раде Давид — ред.) Арахамия… Эти переговоры длились примерно полтора часа, темы общения неизвестны», — приводит слова Давитян украинский телеканал «Общественное».
Умеров ранее заявил, что на переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине был достигнут прогресс, стороны прояснили ряд вопросов, а остальные требуют дополнительной координации.
Как заявил ранее глава делегации РФ Владимир Мединский, переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новый раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время.