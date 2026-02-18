В Киеве подтвердили, что Мединский провел встречу с Умеровым в Женеве

В Женеве 17—18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Мединский ранее в среду заявил, что провел закрытые двухчасовые переговоры на площадке в Женеве, подтвердил, что его встреча была с украинской стороной.