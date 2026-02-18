Путин назвал демографию и поддержку народа национальным приоритетом России на годы вперёд

«Современные, хорошо оснащённые больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа», — подчеркнул российский лидер.
Путн добавил, что эта работа остаётся в фокусе внимания государства на годы вперёд.
Ранее Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением Белого месяца. В поздравлении президент отметил вклад буддийских организаций в гармонизацию межнациональных отношений, поддержку семейных ценностей и воспитание молодёжи, а также их помощь участникам СВО и их близким.
