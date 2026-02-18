В Казахстане зарубежных артистов обязали согласовывать выступления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому организаторы выступлений иностранных артистов и сами исполнители обязаны согласовывать содержание своих выступлений с государственными органами. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий». Согласно сообщению пресс-службы, в данный момент осуществляется официальное опубликование текста документа в печатных изданиях.
Как уточняет портал Informburo.kz со ссылкой на положения нормативного акта, организаторы массовых культурных мероприятий с участием иностранных артистов обязаны согласовывать порядок их проведения с уполномоченным органом не позднее чем за 30 рабочих дней. При этом проведение мероприятия может быть запрещено или приостановлено, если его содержание нарушает установленные запреты.
Ранее Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции страны.