В Казахстане зарубежных артистов обязали согласовывать выступления

Как уточняет портал Informburo.kz со ссылкой на положения нормативного акта, организаторы массовых культурных мероприятий с участием иностранных артистов обязаны согласовывать порядок их проведения с уполномоченным органом не позднее чем за 30 рабочих дней. При этом проведение мероприятия может быть запрещено или приостановлено, если его содержание нарушает установленные запреты.