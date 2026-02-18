Путин: Россия продолжит улучшать систему оплаты труда в медицинской сфере

Неделю назад Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой, в ходе которой назвал здравоохранение ключевым направлением социальной политики. Глава государства подчеркнул, что эта сфера требует особого внимания даже среди приоритетных вопросов.