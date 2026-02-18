Ричмонд
Путин: Россия продолжит улучшать систему оплаты труда в медицинской сфере

Россия будет модернизировать систему оплаты труда работников медицинской сферы. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия объектов здравоохранения в регионах страны.

«Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников», — сказал российский лидер.

Неделю назад Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой, в ходе которой назвал здравоохранение ключевым направлением социальной политики. Глава государства подчеркнул, что эта сфера требует особого внимания даже среди приоритетных вопросов.

