Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин анонсировал улучшение системы оплаты труда медиков

Российский лидер указал, что в РФ будет совершенствоваться система обучения новым компетенциям на базе современных достижений науки и медицинской техники.

Источник: Аргументы и факты

Российские власти намерены продолжать работу по улучшению механизмов финансового вознаграждения медиков. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на церемонии ввода в эксплуатацию новых объектов здравоохранения в регионах.

«Мы непременно продолжим укреплять ресурсную базу учреждений первичной медико-санитарной помощи и всех уровней системы здравоохранения, а также модернизировать подходы к оплате труда медработников», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что будет развиваться система освоения новых профессиональных навыков с опорой на современные научные разработки и достижения в области медицинского оборудования. Параллельно в отрасль планируется более интенсивное внедрение прогрессивных цифровых и платформенных решений.

Президент добавил, что в России приложат все усилия для создания современных и удобных условий труда для медицинских специалистов, а также для обеспечения доступности своевременной и качественной помощи для всех граждан вне зависимости от их места проживания и работы.