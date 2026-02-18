Путин анонсировал улучшение системы оплаты труда медиков

Российские власти намерены продолжать работу по улучшению механизмов финансового вознаграждения медиков. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на церемонии ввода в эксплуатацию новых объектов здравоохранения в регионах.
«Мы непременно продолжим укреплять ресурсную базу учреждений первичной медико-санитарной помощи и всех уровней системы здравоохранения, а также модернизировать подходы к оплате труда медработников», — подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что будет развиваться система освоения новых профессиональных навыков с опорой на современные научные разработки и достижения в области медицинского оборудования. Параллельно в отрасль планируется более интенсивное внедрение прогрессивных цифровых и платформенных решений.
Президент добавил, что в России приложат все усилия для создания современных и удобных условий труда для медицинских специалистов, а также для обеспечения доступности своевременной и качественной помощи для всех граждан вне зависимости от их места проживания и работы.