В МОК объяснили, почему россиянам не дали подарочные телефоны на Олимпиаде

Напомним, при заселении в Олимпийскую деревню участники соревнований получали от организаторов мобильные телефоны в качестве подарка. Российская делегация в число счастливчиков не попала.
«В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определённых стран», — говорится в заявлении МОК.
При этом в комитете подчеркнули, что приложили все усилия для того, чтобы россияне не остались без информации. Все спортсмены, включая представителей РФ, имеют доступ к игровым сервисам и данным о соревнованиях, которые обычно доступны через эти устройства, но теперь получают их альтернативными способами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова устроила разнос устроителям Олимпиады в Италии: дипломат заявила, что МОК нагло врёт, запретив раздавать подарки (те самые телефоны) нашим спортсменам. Официальный представитель МИД РФ потребовала выложить на стол полный список «определённых стран», которым тоже не положены сувениры от Международного олимпийского комитета.
