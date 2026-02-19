Владимир Путин принял участие в открытии детской поликлиники на Кубани

«Хочу поблагодарить губернатора Краснодарского края. Из миллиарда с лишним стоимости этого объекта — более двух третей — это краевые деньги. И это говорит о том, что губернатор соответствующим образом выстраивает свои приоритеты. 250 посещений в сутки детей, которые проживают в станице и рядом, — это все-таки очень хороший показатель», — заявил Владимир Путин.